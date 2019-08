Walter Rupp Gedanken zum Tag

Montag, 19. August 2019

Der gern wiederholte Einwand, die Geisteswissenschaften seien keine Wissenschaft, weil ihre Erkenntnisse nicht messbar und beweisbar sind, ist kühn. Ja, man kann Gedanken nicht mit den Sinnen erfassen. Aber den Sinnen gegenüber ist Vorsicht angebracht, weil sie uns häufig täuschen. Stellen wir einen Stab ins Wasser, gauckeln sie uns vor, er sei gebrochen. Schauen wir im Kino auf die Leinwand, erhalten wir, wenn wir uns auf unsere Sinne verlassen den Eindruck, der Schauspieler, der sich erschießt, zu Boden fällt und röchelt, habe sich wirklich umgebracht. Die Sinne würden uns in die Irre führen, wenn der Verstand uns nicht zu Hilfe käme. Sie erzeugen falsche Eindrücke, nicht nur auf der Leinwand oder Bühne, auch in der Natur. Wir bewundern den Sonnenuntergang am Abendhimmel, obwohl die Sonne gar nicht untergeht. Wir müssen mit dem Verstand den Irrtum korrigieren. Die Äußerung, ich glaube nur, was ich sehe, ist darum leichtfertig. Ebenso der Zweifel an der Existenz des Geistes und der Seele, weil man Geist und Seele nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden erfassen kann. Wer ein Buch gelesen, ein Konzert besucht oder Gemälde in einer Galerie betrachtet hat, wird dadurch nicht schwerer. Es wäre darum töricht, daraus die Folgerung zu ziehen: also hat der Leser oder Hörer nichts verstanden. Der Geist erkennt die Wahrheit klarer als die Sinne.

Walter Rupp SJ / unveröffentlichter Text