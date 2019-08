Elisa Klapheck Gedanken zum Tag

Samstag, 17. August 2019

Haben nicht alle Menschen eine religiöse Dimension? Ist diese religiöse Dimension nicht die Voraussetzung, um über die Grenzen des Individuums hinaus größere Gemeinschaften zu bilden? Beginnt darum nicht alles politische Denken in der religiösen Dimension, zumal es in der Politik immer um die Gemeinschaft geht? Begründen sich nicht alle politischen Emanzipationen in dieser religiösen Dimension - und entspringen ihr nicht auch die politischen Parameter, an denen sich unsere heutige Gesellschaft bemisst - die Gleichheit vor dem Gesetz, der soziale Zusammenhalt, das Recht sich zu verwirklichen? Liegt nicht - auch individuell gesehen - in der religiösen Dimension die eigentliche Legitimation von Freiheit? Kennt nicht jeder Mensch das Gefühl von Bestimmung? Bezieht sich das Recht auf Freiheit nicht genau auf diese Bestimmung, die aber nur in der religiösen Dimension Sinn ergibt und weniger ein Recht auf Freiheit verlangt als eine Pflicht zur Freiheit ist? Eine, auf eine bessere Zukunft hin ausgerichtete Politik, bedarf aus meiner Sicht immer eines teleologischen Horizontes - und bemisst sich deshalb immer auch an einer religiösen Dimension. Ihre Verwirklichung geschieht jedoch in einer säkularen Wirklichkeit.

Entnommen aus: Elisa Klapheck "Wie ich Rabbinerin wurde", Herder Verlag, Freiburg 2012