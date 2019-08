Henning Scherf Gedanken zum Tag

Die meisten Menschen in Deutschland sterben in Pflegeeinrichtungen oder im Krankenhaus. Dass das auch bei meiner eigenen Mutter so war, bedrückt mich bis heute.

Freitag, 16. August 2019

Die meisten Menschen in Deutschland sterben in Pflegeeinrichtungen oder im Krankenhaus. Dass das auch bei meiner eigenen Mutter so war, bedrückt mich bis heute. Ihre Ärztin hatte sie in die Klinik eingewiesen, als sie gemerkt hatte, dass ihre Herzinsuffizienz nicht mehr anders zu bewältigen war. Und wir sechs Geschwisterhaben es nicht geschafft, unsere Mutter davor zu bewahren, am Schluss ganz allein zu sterben. Keiner von uns war bei ihr, um sie im Arm zu halten, keiner hat mit ihr gesprochen, keiner sie beruhigt. Ich selbst war nicht einmal in der Nähe, ich fand einen Juso-Bundeskongress wichtiger, als bei meiner Mutter zu sein. Es geht mir bis heute tief unter die Haut, dass ich mich damals so falsch verhalten habe. Meine eigene Mutter ist nicht - wie ich mir das für mich selber wünsche - mitten unter ihren Kindern und Enkelkindern, die sie geliebt hat, gestorben. Gewünscht hat sie sich ihr eigenes Ende ganz sicher nicht so. Wenn ich das heute noch anders machen könnte, dann würde ich sie mit zu uns nach Hause nehmen, damit sie dort am Ende unter Menschen sein kann, die sie lieben.

Entnommen aus: Henning Scherf "Altersreise. Wie wir alt sein wollen", Herder Verlag, Freiburg 2013