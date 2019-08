Keith Ward Gedanken zum Tag

Mittwoch, 14. August 2019

Spiritualität, die Kultivierung der ekstatischen Zustände unseres Bewusstseins, mag uns zwar ins Grenzgebiet unserer Kultur führen; Religion aber, der offizielle, organisierte Kultus der Anbetung Gottes, stirbt. Das sieht man in Europa am klarsten: wo die Pilgerorte zu Touristenattraktionen verkommen sind, Kirchen zu Architekturdenkmälern wurden und religiöse Rituale zu Aufführungen geworden sind, die von Anthropologen mit Camcordern aufgezeichnet werden. Aber auch in Amerika gibt es, während die populäre Religion nach wie vor stark ist, einen weit verbreiteten intellektuellen Widerwillen gegen die organisierte Religion. (…) In den wilden Kämpfen um Kreationismus und Fundamentalismus hat es oft den Anschein, dass wir heutzutage ganz einfach das Gespür verloren haben, worum sich Religion eigentlich dreht. Wir streiten über Theorien und Lehren und Tatsachen, die nur schwer zu begründen sind, und dabei reduzieren wir die Religion auf eine Art argumentativer und spekulativer Wissenschaft. Oft scheinen wir das Gefühl für Gott oder die Götter ganz einfach verloren zu haben, für die ursprüngliche Vision also, die der Ursprung aller Religion ist.

Entnommen aus: Keith Ward "Gott. Das Kursbuch für Zweifler", Primus Verlag, Darmstadt 2007