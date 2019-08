Katharina Grünewald Gedanken zum Tag

Stiefmütter fungieren oftmals als Entwicklungshelferinnen. Gerade weil sie die Kinder nicht ständig behüten und in Schutz nehmen, ihnen nicht blind alles verzeihen...

Dienstag, 13. August 2019

Stiefmütter fungieren oftmals als Entwicklungshelferinnen. Gerade weil sie die Kinder nicht ständig behüten und in Schutz nehmen, ihnen nicht blind alles verzeihen und ihnen nicht jede Schwierigkeit aus dem Weg räumen wollen, werden die Kinder angestoßen zur Entwicklung. Sie sind bereit, die Kinder loszulassen und sie ihren Weg gehen zu lassen. Stiefmütter können wichtige Anstöße zur Entwicklung geben. Stiefmüttern wird oft Egoismus vorgeworfen. Dieser scheinbar negative Egoismus kann entlastend für die ganze Familie sein. Die Stiefmutter kann die Erlaubnis zum eigenen Standpunkt und zur Selbstfürsorge geben, von der die ganze Familienkonstruktion profitieren kann. Stiefmütterlichkeit entlastet damit alle in der Familie von dem Druck, sich für die anderen aufzuopfern und sich als Erstes um die tatsächlichen oder auch nur vermeintlichen Bedürfnisse der anderen zu kümmern. Die Stiefmutter kann dabei verantwortungsvolle Selbstfürsorge vorleben. Von ihrem Vorbild lernen die Kinder, auf sich zu achten, nicht über ihre Grenzen hinauszugehen und ihre Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen. Verantwortungsvolle Selbstfürsorge heißt dabei immer auch, die Bedürfnisse der anderen zu berücksichtigen, ohne für diese automatisch die Verantwortung zu übernehmen. Die Stiefmutter prüft eigene Ressourcen und stößt einen Kommunikationsprozess an.

Entnommen aus: Katharina Grünewald "Glückliche Stiefmutter. Geht´s mir gut, geht'´s allen gut", Kreuz Verlag, Freiburg 2015