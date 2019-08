Reinhart Schultz Gedanken zum Tag

Montag, 12. August 2019

Wenn für ein Ereignis keine Erklärung zur Hand ist, wird gerne von "Zufall" gesprochen. Zufälle können über Lebenswege entscheiden. Bei Glück und Unglück, aber auch bei Kreativität und Entdeckungen ist häufig der Zufall im Spiel. In der Evolutionstheorie gelten die Gen-Mutationen als zufällig. In der Quanten-Physik ist der Zufall ein wesentlicher Teil der Theorie. In der Lotterie wird der Zufall zum Konstruktionsprinzip. Und immer kann sich hinter einem scheinbaren Zufall auch ein unzulänglich verstandener Zusammenhang verbergen. Der Begriff des Zufalls hilft uns, im praktischen Leben mit Unbestimmtheit umzugehen. Bei wichtigen, gar existenziellen Ereignissen bleibt aber die drängende Frage nach dem "Warum". Dies ist auch ein Motiv für Wissenschaft, Ursachenforschung und Ermittlungsarbeit. Dabei kommen auch Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik zum Einsatz, die mit dem Zufall Berechnungen anstellen, ihn aber nicht erklären. Die Frage bleibt: Verbirgt sich hinter jedem Zufall letztlich doch eine unerbittliche Zwangsläufigkeit, deren Regeln der menschliche Verstand nur nicht genau durchschaut? Oder steckt im Zufall eine kreative Kraft, die der rationalen Erkenntnis überhaupt nicht zugänglich ist? In jedem Fall offenbart sich, im Zufall eine geheimnisvolle Dimension des Lebens. Dies lässt Raum für Philosophie und Glauben.

Reinhart Schultz / unveröffentlichter Text