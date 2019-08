Johannes Tauler Gedanken zum Tag

Freitag, 09. August 2019

Warum wird so viel darüber geklagt und warum beschwert sich jeder über seine Arbeit? Sie ist ihm doch von Gott gegeben, und der legt niemandem ein Hindernis in den Weg. Warum dann der innere Protest so vieler Menschen? Kommt die Arbeit nicht aus Gottes Geist? Und doch wird sie nicht gewürdigt und verursacht Unzufriedenheit! Aber nicht die Arbeit macht die Menschen unzufrieden, sondern die Unruhe, die das Werk begleitet. Führtet ihr euer Werk so aus, wie es recht und billig ist, dann hättet ihr allein Gott im Sinn und nichts von euch selbst. (…) Ein geistiger Mensch sollte sich wirklich schämen, sein Werk mit so falschen und unreinen Absichten auszuführen, dass er sagen müsste, dass seine Arbeit ihm die Ruhe raubt. Denn auf diese Weise kann er selbst merken, dass er sein Werk weder in Gott noch mit den rechten Absichten ausgeführt hat - also nicht aus echter, reiner Liebe zu Gott und zum Nutzen des Nächsten. Daran, ob ihr Frieden bei eurer Arbeit bewahrt habt oder nicht, könnt und müsst ihr erkennen, ob ihr wirklich allein auf Gott gerichtet euer Werk ausgeführt habt. Wir müssen gute, nützliche Arbeit leisten, so wie sie uns zufällt. Die Sorge dafür müssen wir Gott überlassen und unser Werk sehr bescheiden und in Stille tun.

Entnommen aus: Johannes Tauler "Taulers Weg nach innen. Blütenlese aus den Predigten Johannes Tauler 1300 - 1361,