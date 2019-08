Emanuel Koch Gedanken zum Tag

Mittwoch, 07. August 2019

Ich weiß noch genau, wie ich zum ersten Mal einen Farbbildschirm in Betrieb nahm - (…) wie ich eine DOS-Anwendung im Glanz einer satten, bis dato nicht für möglich gehaltenen 16-Farben-Palette bestaunte. Ein unbeschreiblich schöner Anblick, wenn man jahrelang mit einem Monochrom-Bildschirm gearbeitet hatte! Monochrom-Monitore gab es in den Anfängen der Computertechnik. Sie konnten zwei, maximal drei Farben darstellen - schwarz und die eigentliche Darstellungsfarbe, meist ein hässliches Orangegelb oder ein furchtbares Giftgrün, bei manchen Modellen zusätzlich in einer stärkeren Helligkeitsstufe als "dritte" Farbe. Der Umstieg auf einen Farbmonitor war irreversibel. 16 Farben ergaben einen Anblick, auf den ich nie mehr verzichten wollte. (…) Genau dieses Phänomen der technologischen Weiterentwicklung, das im Allgemeinen selbstverständlich erscheint, gilt auch für den eigenen, inneren Fortschritt. Nur rechnet niemand so unmittelbar damit. (…) Und doch macht sich der Unterschied im Erleben der eigenen Person bemerkbar. Einmal auf dem neuen Level angekommen, gibt es kein Zurück mehr! Fortschritt passiert in Schüben. Wie beim Monochrom-Monitor. Wobei Sie sich auch an die neue Persönlichkeitsebene gewöhnen müssen. Sie müssen sich ihrer bewusst sein und sie reflektieren.

Entnommen aus: Emanuel Koch "Und täglich grüßt dein Lebenstraum. Mutig handeln und das Unmögliche schaffen", Patmos Verlag, Ostfildern 2015