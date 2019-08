Friedrich Schorlemmer Gedanken zum Tag

Dienstag, 06. August 2019

Das Nachdenken über meinen "Ort des Glaubens" führt mich zurück in meine Kindheit, in das altmärkische Pfarrhaus in Herzfelde, in ein einsames Gehöft, von einem kleinen Park umgeben, in die klirrende Kälte des Winters und in die üppige Flora des Gartens, der Wiesen, Feldraine und Straßengräben im Frühjahr, zu Lerchengesängen hoch am Sommerhimmel, zu dem Dreschgeräusch und dem Kartoffelkrautfeuerduft im Herbst. Jeden Abend standen meine Eltern mit gefalteten Händen an den Betten von uns vier Geschwistern und sangen: Breit aus die Flügel beide, O Jesu, meine Freude, Und nimm dein Küchlein ein! Will Satan mich verschlingen, So lass die Englein singen: Dies Kind soll unverletzet sein. Da lief wohl allabendlich eine Träne in mein Ohr. Die Rührung meines Vaters bei diesem Lied übertrug sich immer wieder auf mich. Darin war die ganze Angst aufgehoben, die Lebensangst, die sich in den Träumen, in den Schreckensträumen widerspiegelte, die Verletzlichkeit der äußeren Verhältnisse, das Bestehen eines harten, bisweilen auch bedrohlichen Alltags in der Nachkriegsostzone. Der "Ort des Glaubens" ist für mich das wohlige, das fröhliche Gefühl, dass über mir die Arme ausgebreitet sind: segnend, schützend, einladend, auch zur Umarmung, nicht zur Umklammerung.

Entnommen aus: Friedrich Schorlemmer "Ich habe keinen Gott, aber Gott hat mich. Die Künstler und die Religion", Aufbau Digital Verlag, Berlin 2010