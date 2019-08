Ulrich Hemel Gedanken zum Tag

Samstag, 03. August 2019

Korruption gehört zu den schillerndsten Themen unseres Alltags. Hart gegeißelt bei anderen, wird sie zum Kavaliersdelikt, wenn es um kleine Gefälligkeiten geht, die allen Beteiligten in ihrem Alltag nutzen. Korruption eignet sich insbesondere zum Aufbau eines Generalverdachts, zur Abgrenzung der eigenen Position von der fremder Dritter, aber auch zur Untermauerung eigener Glaubwürdigkeit im Gegensatz zu anderen. Korruption zeichnet sich vor allem durch ein bestimmtes Klima aus. Wer sich an sie gewöhnt, gewinnt andere Maßstäbe für Normalität. Bequemlichkeit, aber auch ein falscher Sinn für ausgleichende Gerechtigkeit bildet den Hintergrund. Wer sich zu kurz gekommen fühlt, findet es "gerecht", für einen Ausgleich zu sorgen. Wer sich daran gewöhnt, mit seiner Berufsrolle identifiziert zu werden, wird es normal finden, dass ihm rote Teppiche ausgerollt werden. Was aber ist genau unter Korruption zu verstehen? Vom Wortsinn her kommt Korruption von "corrumpere", dem lateinischen Verb für "verderben". Das bedeutet ein negatives Werturteil zu Handlungen, die dem persönlichen Gewinn auf Kosten der Allgemeinheit dienen; es geht - anders gesagt - um den "Missbrauch von anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil", wie Transparency International Korruption definiert.

Entnommen aus: Ulrich Hemel "Wert und Werte. Ethik für Manager - Ein Leitfaden für die Praxis", Hanser Verlag, München 2007