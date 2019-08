Otfried Höffe Gedanken zum Tag

Freitag, 02. August 2019

Glücklicherweise wird nicht jeder von (…) bösen Schicksalsschlägen heimgesucht. Aber stets nach eigenem Wunsch und Willen verläuft kein Leben. Denn niemand ist so mächtig, dass er alle Faktoren jeder Situation beherrscht. Statt allmächtig zu sein, bewegt sich jeder Mensch in einem Kräftefeld, das nur zum Teil von ihm beeinflusst, in der Regel von ihm nicht einmal voll überschaut wird. Deshalb braucht er ein paradoxes Können, das man Gelassenheit nennt: Man muss, was nicht in der eigenen Hand liegt, trotzdem in die Hand zu nehmen verstehen, nämlich den eigenen Grenzen frei zustimmen. Kaum jemand verfügt aber selbst in verzweifelter Lage über Gelassenheit und ungebrochene Lebenskraft. Dann braucht er eine Gegenkraft, die in zweierlei Gestalt auftritt: Er muss sich einerseits neue Lebensquellen erschließen, also sich selbst Mut machen; andererseits braucht er Mitmenschen, die ihm Mut machen. ln schwieriger Lage beginnt das Mut-machen mit einem verständnisvollen Trösten und geht nach einiger Zeit in ein Ermuntern, ein Ermutigen, über. Beide Gestalten tragen zum savoir vivre im ernsthaften Verständnis bei, nämlich zu einer Lebenskunst, die vor den Schwierigkeiten des Lebens weder verzagt, noch sie verdrängt.

Entnommen aus: Otfried Höffe "Die Macht der Moral im 21. Jahrhundert. Annäherungen an eine zeitgemäße Ethik", C.H.Beck Verlag, München 2014