Helmut Zöpfl Gedanken zum Tag

Donnerstag, 01. August 2019

Zu meinem Geburtstag machte mich ein Freund lachend darauf aufmerksam, wie man erkennen könne, dass man langsam alt werde: "Dann, wenn das Wort "Ding" immer häufiger in deinem Wortschatz vorkommt". In der Tat, ich ertappe mich dabei, dass, ich wenn mir der Name einer Person nicht einfällt, antworte: "Also der Ding, du weißt schon aus Ding, der mit der Ding verheiratet ist". Eigentlich ist es aber in der Entwicklung umgekehrt: Wir lernen die Dinge unterscheiden, indem wir sie benennen, ihnen einen Namen geben. Der Name hilft dem Ding aus seiner Anonymität heraus, macht es zu etwas das uns angeht. Im Alten Testament erfahren wir als einen ganz wichtigen Schöpfungsauftrag Gottes an den Menschen, den Dingen dieser Welt, Tieren und Pflanzen einen Namen zu geben. In der Wissenschaft versucht man dabei möglichst objektiv vorzugehen und bezeichnet z.B. das Wasser als H2O. Aber für unser Leben ist dieses so wunderbare Element, in den Namen, in denen es uns erscheint, keine bloße Formel sondern heißt u.a. Quelle, Bach, Regentropfen, Tau, Durststiller. Gerade in der Mundart, der "Sprache des Herzens" bekommen die Dinge oft einen ganz besonderen Klang, ja eben eine unmittelbare Herzlichkeit, die man als Kosewort bezeichnet.

Helmut Zöpfl / unveröffentlichter Text