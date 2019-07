Paul Collier Gedanken zum Tag

Mittwoch, 31. Juli 2019

Krieg und Putsch verhindern das Wachstum von Ländern mit niedrigem Einkommen und verstärken damit deren Abhängigkeit von Rohstoffexporten. Aufgrund ihrer anhaltenden Armut, Stagnation und Abhängigkeit von Primärgütern sind sie anfällig für Krieg und Putsch. (…) Wenn Krieg und Putsch durch solide demokratische Strukturen verhindert werden könnten, läge die Verantwortung für den Frieden in erster Linie bei den Ländern selbst. Wir könnten dann zu Recht der Meinung sein, dass die Bürger des Landes selbst für den Erhalt des Friedens kämpfen sollten und wir uns nicht darum zu kümmern brauchten. Aber die Fakten sprechen gegen eine solche Sicht. Demokratische Rechte, so schwer ein Volk sie durchsetzen kann, verringern weder das Bürgerkriegs- noch das Putschrisiko. Wenn in einem einkommensschwachen Land das Wachstum ausbleibt, entstehen Risiken, die nur noch schwer zu begrenzen sind. Ich will nicht behaupten, dass es einzig und allein auf die Wirtschaft ankommt, aber ohne wirtschaftliches Wachstum ist Frieden sehr viel schwieriger zu wahren. Und in den Ländern der untersten Milliarde ist die Wirtschaft völlig am Boden. Die Konfliktfalle und die Putschfalle zu durchbrechen ist keine Aufgabe, die diese Gesellschaften aus eigener Kraft zu leisten imstande sind.

Entnommen aus: Paul Collier "Die unterste Milliarde. Warum die ärmsten Länder scheitern und was man dagegen tun kann", Pantheon Verlag, München 2017