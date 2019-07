Hans-Werner Sinn Gedanken zum Tag

Dienstag, 30. Juli 2019

Wie fast alle meiner Generation, die evangelisch getauft waren, wurde auch ich konfirmiert. Und auch wenn ich das Auswendiglernen von Psalmen und anderen religiösen Texten, deren Sinn sich mir nicht erschloss, bei der Prüfung in der Kirche irgendwie umschiffte, so war ich damals doch eine Zeit lang sehr von den Inhalten überzeugt, die uns Pfarrer und CVJM in Brake vermittelten. In meinem jugendlichen Eifer machte ich wohl auch meinen Eltern und Großeltern den Vorwurf, dass sie nicht genug zur Kirche gingen, obwohl sie das hin und wieder taten, jedenfalls zu den Festtagen. (…) Ich änderte meine Einstellung zur Kirche im Zuge meiner geistigen Entwicklung später noch zweimal. Als älterer Jugendlicher und junger Erwachsener, der gesellschaftliche Prozesse zu verstehen glaubte und auf der Suche nach wissenschaftlichen Wahrheiten war, sah ich die Kirche extrem kritisch, weil ich die Wundergeschichten, die sie erzählte, für unglaubhaft hielt. (…) Erst später habe ich wieder meinen Frieden mit der Kirche gemacht. Ich schätze ihre sozialen und wohltätigen Dienste, mit denen sie jenen, die sich allein nicht zu helfen wissen, beisteht. Viele Kirchenmitglieder zeichnen sich durch aufopfernden Dienst an der Gemeinschaft aus, der höchste Anerkennung verdient.

Entnommen aus: Hans-Werner Sinn "Auf der Suche nach der Wahrheit", Herder Verlag, Freiburg 2018