Albert Schweitzer Gedanken zum Tag

Samstag, 27. Juli 2019

(…) Das Danken ist nicht nur ein Geschehen, welches den ganzen Endzweck der Welt in sich fasst, es ist auch ein Erleben. Wer Gott von Herzen dankt, der erlebt etwas: Er wird reich. Wir fühlen uns oft arm an Glück und Freudigkeit, unser Leben erscheint uns leer und unbefriedigend, ohne dass wir wissen warum. Nun merkt auf euch selbst: Die Zeiten der innerlichen Armut sind die Zeiten, wo ihr Gott nicht dankt. Was das Leben bringt, hat an sich keinen Wert: Es bekommt ihn erst durch den Dank an Gott. Heute (…) sind nicht die die Reichen, welche viel in die Scheunen gesammelt haben, sondern die, welche Gott viel danken. So hängt auch unser inneres Glück nicht davon ab, was wir erleben, sondern dass wir es in Dank zu Gott erleben. Dein Leben ist etwas Trübes und Undurchsichtiges, solange du es nur mit dem natürlichen Menschensinn betrachtest, aber wenn du es gegen das Licht der göttlichen Güte hältst, dann leuchtet es und wird durchsichtig und strahlt und glänzt, und du frägst dich, ob denn das wirklich noch dein Leben ist, das so vor dir steht? Der kennt sein Leben nicht, der es nicht im Dank zu Gott bespiegelt. Was es birgt an Kostbarkeit, ist dem natürlichen Geist verborgen; die Körner werden erst offenbar, wenn du alles vor Gott ausbreitest.

Entnommen aus: Albert Schweitzer "Straßburger Predigten", C.H.Beck Verlag, München 2013