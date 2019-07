Julian Baggini Gedanken zum Tag

Freitag, 26. Juli 2019

Willensfreiheit heißt nicht, dass wir den freien Willen entweder besitzen oder nicht besitzen. (…) Im Gegensatz zu anderen Lebewesen kann der Mensch nicht nur tun, was er will, er kann auch über seine eigenen Wünsche reflektieren und seine Präferenzen hinterfragen. Doch besitzen wir Menschen diese Möglichkeit nicht alle im selben Ausmaß. Haben wir keinen Zugang zu Bildung und müssen uns auf das verlassen, was uns Mächtigere sagen, dann haben wir nicht so viel Freiheit, wie wir haben könnten. Ist unser kritisches Denken nicht entwickelt, entgehen uns Möglichkeiten, die uns vielleicht offenstehen würden. Wissen wir nicht um die diversen psychologischen Neigungen und geistigen Verwirrungen, denen unser Denken unterliegen kann, so werden wir mit größerer Wahrscheinlichkeit auch hier in die Falle tappen. Die Ursache für einige der genannten Einschränkungen unserer Willensfreiheit sind mitunter direkt in einer repressiven politischen Struktur zu suchen. In gewissem Sinn können wir also sagen, dass mangelnde politische Freiheit unsere Freiheit zu denken, abzuwägen und uns zu entscheiden, einschränken kann. Das Politische beschränkt das Persönliche, das Öffentliche prägt das Private.

Entnommen aus: Julian Baggini "Ich denke, also will ich. Eine Philosophie des freien Willens", dtv Verlag, München 2016