Julia Dibbern Gedanken zum Tag

Mittwoch, 24. Juli 2019

Heute ist es wichtiger als je zuvor, dass wir uns nicht die Kraft rauben und uns die Bindung und Liebe zu unseren Kindern durch die generationenalten Tyrannenwarnungen nehmen lassen. Denn obgleich es diese schon immer gegeben hat, obgleich alte Menschen immer schon über junge Menschen geschimpft haben, obgleich es immer Probleme in der Welt gab, die zu überwinden waren, ist doch eine Sache neu: (...) Das Holozän ist zu Ende. (…) Im Holozän war das Klima weitestgehend stabil, inzwischen leben wir (...) in einem erdgeschichtlichen Abschnitt, für den es in den letzten Millionen Jahren keine Entsprechung gibt. Menschengemachte Klimaveränderungen, Landschaftsveränderungen, Übersäuerung der Ozeane sowie Artensterben in diesem Ausmaß hatten die Generationen vorher nicht zu bewältigen, und sie standen auch nicht vor dem Problem, vor dem unsere Kinder und Enkel stehen werden: Die Rohstoffe gehen zu Ende, egal, ob man damit fossile Brennstoffe, Eisen, Phosphor, Ackerland, seltene Erden oder Trinkwasser meint. (...) Aber gerade weil die Bedrohung heute so abstrakt und weltumspannend ist, können wir es uns nicht länger leisten, uns den alten Ängsten und den Denkweisen des vergangenen Zeitalters hinzugeben. Wir dürfen unsere Kinder nicht ihrer Kraft berauben, denn sie werden sie brauchen.

Entnommen aus: Julia Dibbern "Die Tyrannenlüge. Warum unsere Kinder genau das sind, was die Welt von morgen braucht", Kösel Verlag, München 2018