Albert Kitzler Gedanken zum Tag

Dienstag, 23. Juli 2019

Für Seneca liegt das Wesen der Philosophie nicht in der Erkenntnis, "nicht im Wort, sondern in der Handlung. Sie dient nicht dazu, einen Tag in angenehmer Unterhaltung hinzubringen und die Qual der Langeweile loszuwerden: sie formt und bildet den Geist, ordnet das Leben, regelt unsere Handlungen, zeigt uns, was zu tun und zu lassen ist, (…)." Das ist keine Übertreibung Senecas. Betrachten wir unser alltägliches Leben genauer, so werden wir feststellen, dass wir alles, was wir tun und unterlassen, letztlich in der Überzeugung und Absicht tun, dass es uns nutzt, guttut, Probleme löst, Schwierigkeiten beseitigt, Leiden und Unwohlsein lindert, Freude und Zufriedenheit herbeiführt oder fördert. Selbst dort, wo wir uns abmühen, etwa bei der beruflichen Arbeit, wissen wir genau, warum wir es tun: um Geld zu verdienen, mit dem wir uns Annehmlichkeiten kaufen können, um interessante Reisen zu unternehmen, um ein bequemes und angenehmes Leben zu haben. Letztlich wollen wir unsere Freude am Leben erhöhen oder bewahren. Weil wir dabei jedoch vielerlei zu bedenken haben, ist das nicht so einfach und erfordert - wie Seneca zu Recht bemerkt - in jeder Minute Rat und Tat. (…) Nicht in den richtigen Einsichten, sondern im richtigen Handeln wachsen unser Glück und unsere Zufriedenheit. Erst im Handeln kommt die philosophische Einsicht zu ihrem Ziel.

Entnommen aus: Albert Kitzler "Leben lernen - ein Leben lang. Eine praktische Philosophie", Herder Verlag, Freiburg 2017