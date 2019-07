Bettina Lemke Gedanken zum Tag

Samstag, 20. Juli 2019

Neben der Achtsamkeitsmeditation gibt es im Buddhismus noch ein weiteres ganz hervorragendes Mittel, um mit negativen Emotionen oder Sorgen umzugehen: Je mehr wir uns nämlich auf uns selbst konzentrieren, desto mehr drehen wir uns buchstäblich um uns selbst und desto intensiver, schmerzlicher und unüberwindbarer erscheint uns unser eigenes Leid. Gelingt es uns dagegen, unsere Perspektive zu verändern und uns des Leids anderer Menschen gewahr zu werden, uns für ihre Situation zu öffnen, dann verlieren unsere eigenen Probleme an Bedeutung. Für uns selbst sehen wir oft keine Lösung, wir fühlen uns vor lauter Verzweiflung, Panik oder schlechter Laune blockiert und finden keinen Ansatzpunkt, um uns aus dieser Gemütsverfassung zu befreien. Aber in einer solchen Lage können wir anderen Menschen trotzdem Mitgefühl und Wohlwollen entgegenbringen. Und dieser Schritt macht den entscheidenden Unterschied! Er hilft uns, unsere eigene Mutlosigkeit in Zuversicht, unsere Verzweiflung in liebevolle Anteilnahme, ja sogar unsere schlechte Laune in Heiterkeit zu verwandeln. Nicht unbedingt dauerhaft, aber wenigstens für den Moment, solange wir uns auf andere ausrichten und uns selbst mit unserem persönlichen Leid nicht mehr als das "Zentrum des Universums" betrachten.

Entnommen aus: Bettina Lemke "Der kleine Taschenbuddhist", dtv Verlag, München 2009