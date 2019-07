Simone Kriebs Gedanken zum Tag

Freitag, 19. Juli 2019

Mütter oder Väter beklagen sich immer wieder, dass sie sich vom Partner nicht ausreichend unterstützt fühlen, um die eigenen Vorstellungen in der Erziehung durchzusetzen. Doch das beinhaltet, dass die Vorstellung des einen Elternteils richtiger und somit der andere im Unrecht ist. Oft lässt sich jedoch nicht wirklich genau feststellen, was letztendlich "richtig" oder "falsch" ist (…). Muss man nun die Süßigkeiten reglementieren, oder können Kinder das selbst? Muss sich mein Kind jeden Morgen die Haare kämmen oder darf es das selbst bestimmen? Darf es auf den Baum klettern oder ist das zu gefährlich? Je mehr darum gestritten wird, desto weiter gehen die Verhaltensweisen auseinander. Fordert die Mutter mehr Strenge vom Vater, wird dieser meist umso nachgiebiger, während die Mutter immer strenger wird, um die Nachgiebigkeit auszugleichen. Jedes Elternteil ist nur auf der Suche, Beweise zu sammeln, warum es im Recht ist, und wird diese, zumindest für sich selbst, auch finden. Ob das aber wirklich so ist, wage ich zu bezweifeln. Die Erwachsenen sind oft so sehr mit ihrem Konkurrenzkampf beschäftigt, dass sie gar nicht merken, dass ihre Kinder mit dieser Unterschiedlichkeit gut zurechtkämen. (…) Für viele Kinder ist es eine große Chance, sich aus den unterschiedlichen Sichtweisen eine eigene Weitsicht zu bauen.

Entnommen aus: Simone Kriebs "Die entspannte Familie. Wie man aus einer Mücke keinen Elefanten macht", Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2017