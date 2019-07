Ina Schmidt Gedanken zum Tag

Donnerstag, 18. Juli 2019

Wenn wir uns (…) fragen, wie wir unsere eigene Stimme finden beziehungsweise wie wir sie zu Gehör bringen, dann geht es weniger um Stimmbildung, Gesangsunterricht oder irgendeine technische Kompetenz, sondern darum, ein Bewusstsein für das zu entwickeln, was wir auf welche Weise sagen wollen und warum. Die eigentliche Leistung liegt darin, ein Jemand zu sein, die eigene Präsenz zu entfalten und im Umgang mit der Welt Momente der Resonanz zu suchen und zu erzeugen. Das, was sich aus einer solchen Haltung ergeben kann, ist nicht weniger als das Gelingen eines "selbstbestimmten" Lebens - in dem ich meine Stimme nutze, um mich selbst zum Thema zu machen und in den Widerstand trete gegen ein Leben, das mir "zustößt", in dem ich kein Jemand, sondern nur ein "Schauplatz des Erlebens" bin - wie es der Berliner Philosoph Peter Bieri anmahnt. Die höchste Leistung, die wir im Sinne dieser Idee von Selbstbestimmung vollbringen können, findet sich im Wort selbst: Wir geben uns eine Stimme - um von dort aus ein Gespräch mit der Welt zu beginnen, denn nur so können wir uns auf die Suche nach dem machen, was in dieser Welt vorkommen soll. Es geht also nicht darum, keine Ziele zu haben - sondern darum zu vermeiden, vor lauter Zielen nicht mehr zu wissen, welche Wege wir nehmen könnten. Ganz egal, wonach wir gerade suchen.

Entnommen aus: Ina Schmidt "Das Ziel ist im Weg. Eine philosophische Suche nach dem Glück", Bastei Entertainment, Köln 2017