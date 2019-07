Walter Rupp Gedanken zum Tag

Desungeachtet, dass es so viele und so verschiedene Charaktere gibt, teilen wir die Mitmenschen in einem Schnellverfahren gern in 'Fortschrittliche' und 'Konservative' ein.

Desungeachtet, dass es so viele und so verschiedene Charaktere gibt, teilen wir die Mitmenschen in einem Schnellverfahren gern in 'Fortschrittliche' und 'Konservative' ein. 'Fortschrittlich' sind die, die eine laute Stimme haben und Meinungen vertreten, die man gerne hört. Als konservativ beschimpft man die, die sich der Mehrheitsmeinung nicht beugen. Ihre Einwände werden schnell als mangelnde Aufgeschlossenheit, als geistige Unbeweglichkeit abgetan. Allzu oft verbindet man konservativ mit der Vorstellung, dass einer der Vergangenheit nachweint und den Aufgaben der Gegenwart ausweicht. Aber 'konservieren' bedeutet bewahren, dafür sorgen, dass unverzichtbare Werte nicht auf den Abfallhaufen geworfen werden. Nur die wirklich Großen, die Genies, eilten der Zeit voraus! Dank ihrer intuitiven Begabung erkannten sie die Zeichen der Zeit. Die vielen anderen aber, die man so bereitwillig 'fortschrittlich' nennt, graben oft nur alte Knochen aus, die sie als Fund der Umwelt präsentieren. Man muss nur lange genug warten, dann werden uralte Tänze, längst vergessene Gebräuche, aus der Mode gekommene Geschmacksrichtungen, abgewirtschaftete Ideen wieder hochmodern. Wir brauchen beide: Die Fortschrittlichen und die Konservativen. Gäbe es die, die antreiben nicht, würden wir noch in Höhlen wohnen. Und gäbe es die, die bewahren nicht, müssten wir bald wieder in Höhlen hausen.

Walter Rupp SJ / unveröffentlichter Text