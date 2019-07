Felix Ekardt Gedanken zum Tag

Freitag, 12. Juli 2019

Neben grüner Technik gehört zum Umweltschutz (…) auch ein genügsamerer Lebensstil. Es reicht (…) nicht, nur effizientere Autos zu fahren - wir müssen wieder mehr zu Fuß gehen oder Fahrrad, Bus und Bahn benutzen. Gegen diese unbequeme Wahrheit helfen aller Voraussicht nach keine vermeintlichen Wunderlösungen wie riesige Aufforstungen, um Klimagase zu binden. Denn deren Ausmaße müssten gigantisch sein, will man damit substanziell Emissionen reduzieren. Auch die treibhausgasfreie Atomenergie ist eher keine Lösung. Mindestens ihr Attentatsrisiko ist unkontrollierbar, und ihre Kosten sind exorbitant. (…) Und wenn Techniker vorschlagen, anstelle der ungeliebten Genügsamkeit eben der Luft Klimagase zu entziehen, etwa durch Düngung der Meere oder unterirdische Speicherung, dann drohen ebenfalls unüberschaubare Risiken und exorbitante Kosten. Defensiver ausgedrückt stehen entsprechende Technologien bisher schlicht nicht einsatzreif zur Verfügung, und dass sich das in den genannten kurzen Fristen des Paris-Abkommens ändern wird, erscheint wenig wahrscheinlich. An der Notwendigkeit eines Suffizienz-, also Genügsamkeits-Elements geht der Mainstream-Diskurs mit erstaunlicher Selbstverständlichkeit vorbei.

Entnommen aus: Felix Ekardt "Kurzschluss. Wie einfache Wahrheiten die Demokratie untergraben", Ch. Links Verlag, Berlin 2017