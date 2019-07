Walter Rupp Gedanken zum Tag

Donnerstag, 11. Juli 2019

Jeder hat heute zu schier jedem Bereich eine Meinung - auch wenn er sich dafür erst einmal das nötige Fachwissen aneignen müsste: über die Reform der Kirche, über die Bewältigung der Zeitprobleme und wie der Schöpfungsbericht der Bibel zu verstehen ist? Weiß er die Antwort nicht, nimmt er das Smartphone zu Hilfe und lässt sich vom Internet, dem Alleswisser, der auf jede Frage eine Antwort weiß, belehren. Fragen wurde unbeliebt, man möchte sich nicht dem Verdacht aussetzen, etwas nicht zu wissen. Man hält es nicht aus, mit unbeantworteten Fragen dazustehen. Mancher fragt sich heute, ob er überhaupt noch fragen soll, wo es doch auf jede Frage genügend Antworten gibt, die man jederzeit abrufen kann und es nur darum geht, unter den vielen Antworten nur die Antwort zu finden, die jedem Einwand widersteht und jeden Zweifel unterdrückt. Jeder kann heute in den Medien - wie in einem Kaufhaus - die gewünschten Antworten erwerben. Der weise Sokrates, der wusste, wie fragwürdig Antworten sind, versuchte seinen Schülern die Frage-Kunst zu vermitteln. Denn falsch gestellte Fragen führen in die falsche Richtung. In der Medien-Gesellschaft entbrannte ein Kampf um die Lufthoheit: welche Fragen gestellt werden dürfen und wie man sie stellen muss. Wir heute ersticken gern Fragen, indem wir sie mit Antworten zuschütten.

Walter Rupp SJ / unveröffentlichter Text