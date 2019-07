Irmtraud Tarr Gedanken zum Tag

Mittwoch, 10. Juli 2019

Es lohnt sich, nicht abrupt aufzustehen. Ihr Körper könnte nämlich beleidigt reagieren, wenn er zu brüsk aus dem Land der Träume vertrieben wird. Also nehmen Sie sich Zeit, um langsam in der Realität zu landen. Unterstützen Sie das Aufwachen durch bewusstes Ein- und Ausatmen. Räkeln, Dehnen, Strecken und Gähnen sind angenehme Stretchingübungen, die das Aufwachen unterstützen. Spritzen Sie sich kaltes Wasser ins Gesicht, das bringt die Blutzirkulation auf Trab und verschönert Ihren morgendlichen Teint. Falls Sie in Kusslaune sein sollten, trinken Sie ein Glas Wasser. Oder besser noch: Knabbern Sie an einem Apfel, das setzt den Speichelfluss in Gang. [Aber das ersetzt natürlich nicht das Zähneputzen. Ein geputzter Mund putzt auch den Geist.] (…) Öffnen Sie die Fenster Ihres Schlafzimmers und atmen Sie bewusst mit der verbrauchten Luft alles Müde, Belastende nach draußen aus. Mit der frischen Luft atmen Sie reinen Sauerstoff und damit neue Spannkraft und Energie wieder ein.

Entnommen aus: Irmtraud Tarr "Rituale für den guten Morgen", Kreuz Verlag, Freiburg im Breisgau 2013