Christian Schüle Gedanken zum Tag

Freitag, 05. Juli 2019

Nicht alle Menschen sind gleich, gleich motiviert, gleich konstituiert, auch wenn die Gleichheit des Menschlichen im Zentrum unseres Kulturverständnisses steht. Kaum nötig zu sagen, dass der eine Mensch belastbarer ist als der andere, woraus die Notwendigkeit erwächst, den Grad an jeweiliger Belastbarkeit richtig einzuschätzen. Müsste die zweifelsohne begrüßenswerte Befreiung des Individuums aus dem Korsett traditioneller Entmündigung nicht auch die Autonomie subjektiver Psyche in Betracht ziehen? Die Individualisierung der Möglichkeiten bringt eben auch eine Individualisierung von Grenzen mit sich. Begreift man den Menschen als Einheit, ist das eine ohne das andere nicht zu haben, die Chance nicht ohne das Risiko psychischer oder physischer Defekte. Der neue Geist des Kapitalismus im Morgengrauen einer kognitiven Epoche hat die Bedürfnisse des Menschen in höchstem Maße differenziert, und wir sind glücklicherweise weitgehend übereingekommen, in jedem Lebenslauf einen Wert an sich zu erkennen. Ein Lebenslauf unter der Herrschaft von Stresshormonen zerstört aber letztlich nicht nur die Organe, wenn Phasen der Erholung ausbleiben und der Individualist sich unter Dauerdruck setzt, um all das zu schaffen, was vielleicht gar nicht zu schaffen ist.

Entnommen aus: Christian Schüle "Wir haben die Zeit. Denkanstöße für ein gutes Leben", Verlag edition Körber-Stiftung, Hamburg 2017