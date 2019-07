Walter Rupp Gedanken zum Tag

Donnerstag, 04. Juli 2019

Das Fabulieren, das Geschichten-Erzählen, ist eine hohe Kunst, auf die man sich im Altertum sehr viel besser verstand als im Zeitalter der Medien. Nicht nur Romanschriftsteller, auch Lehrer, Prediger, Erzieherinnen oder Entertainer sollten alles daransetzen, sie zu erlernen. Moderne Eltern ziehen es heute vor - statt Gute-Nacht-Geschichten zu erzählen, oder beim Anschauen von Bilderbüchern zu fabulieren, ihre Kinder anzuleiten, wie man CD´s mit Gute-Nacht-Geschichten in den Player einlegt, um sie abzuspielen. Wahrscheinlich enthalten Bücher und CD's die besseren Geschichten und können besser als Väter oder Mütter erzählen. Aber kommt es auf das ‚besser' an? Ein Kind hört sich lieber eine schlechtere Geschichte an, wenn es nur auf den Knien seines Vaters, seiner Mutter, oder daneben sitzen darf. Es wird sich auch nicht daran stören, dass der Vater und die Mutter Pausen zum Nachdenken brauchen, sich öfter wiederholen, den Faden verlieren und bei der Fortführung der Geschichte zuweilen die Unterstützung des Kindes in Anspruch nehmen müssen. Nicht, kann das Erzählen einen Menschen ersetzen, den man fragen, und den man spüren kann. Bei einem Medium ist immer so etwas wie eine Wand dazwischen. Jedes Medium schafft Distanz zwischen dem Erzähler und dem Hörer. Der Mensch, nicht nur das Kind, will Nähe.

Walter Rupp SJ / unveröffentlichter Text