Anthony de Mello Gedanken zum Tag

Freitag, 28. Juni 2019

Eines Tages war Gott der Menschen überdrüssig. Ständig plagten sie ihn, wollten alles Mögliche von ihm. Also sprach Gott: "Ich werde weggehen und mich eine Weile verstecken". Er versammelte alle seine Ratgeber um sich und fragte: "Wo soll ich mich verstecken?" Einige rieten: "Verstecke dich auf dem höchsten Berggipfel der Welt". Andere hingegen: "Nein, verbirg dich lieber am tiefsten Meeresgrund, dort werden sie dich nie suchen". Wieder andere empfahlen: "Verstecke dich auf der dunklen Seite des Mondes, das ist das sicherste Versteck. Wer sollte dich dort finden?" Schließlich wandte sich Gott an seinen klügsten und intelligentesten Engel: "Was rätst du mir, wo soll ich mich verstecken?" Und der kluge und intelligente Engel erwiderte lächelnd: "Verstecke dich im menschlichen Herzen! Das ist der einzige Ort, auf den sie niemals kommen!"

Entnommen aus: Anthony de Mello "Perlen der Weisheit. Die schönsten Texte von Anthony de Mello", Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 2010