Helmut Zöpfl Gedanken zum Tag

Donnerstag, 27. Juni 2019

Ist es nicht so, dass wir uns bereits kurz nach dem Erwachen Gedanken machen, was der heutige Tag wohl bringen mag und wie wir ihn gestalten werden. Auch wenn wir nicht über prophetische Eigenschaften verfügen, gehört das Vorausdenken zu den wichtigsten Fähigkeiten des Menschen. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, die Möglichkeit unseres Denkens gut abzuwägen, denn es gibt natürlich auch ein Nachdenken, ein Innehalten, um in Ruhe Zurückzuschauen, was richtig oder falsch, gut oder schlecht war und, wie es so schön heißt, eventuelle Konsequenzen für die Gegenwart und die Zukunft zu ziehen. Erfahrungen zu machen genügt nämlich nicht. Der Schriftsteller George Bernhard Shaw stellt zu Recht fest, dass sich die Weisheit des Menschen nicht nur in seinen Erfahrungen bemisst, sondern in der Fähigkeit, über diese nachzudenken und daraus zu lernen. Nachdenken erfordert Zeit, auch einmal stehen zu bleiben und den Blick rückwärts zu wenden, was ja auf Lateinisch respicere heißt. Und davon leitet sich das Wort Respekt ab. Es genügt nicht, nur Verantwortung für die Zukunft zu fordern. Gleich wichtig ist die Verantwortung für das, was wir hinterlassen. Es mag interessant erscheinen, wenn Vordenker bereits planen, die Mondlandschaft einst bewohnbar zu machen. Was aber nicht heißen soll, dass wir unsere gute Erde auf Grund mangelnden Nachdenkens heute schon immer mehr zur Mondlandschaft verkommen lassen.

Helmut Zöpfl / unveröffentlichter Text