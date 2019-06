Khorchide / von Stosch Gedanken zum Tag

Mittwoch, 26. Juni 2019

Bedenkt man, dass der Koran für Muslime das Ergebnis einer Kommunikation zwischen Gott und den Erstadressaten der Verkündigung durch Muhammad darstellt und somit einen göttlichen Ursprung besitzt, ergibt sich aus diesem Befund eine explosive Mischung für das Miteinander von Christen und Muslimen. Denn es ist offensichtlich, dass der Koran stark von der üblichen christlichen Sicht auf Jesus abweicht und ihr zumindest auf den ersten Blick an zentralen Stellen widerspricht. An diesem Punkt gewinnt man den Eindruck, dass folgende Alternative unausweichlich ist: Entweder man verteidigt die Christologie gegen die koranische Kritik und scheint dadurch den islamischen Glauben anzugreifen. Oder aber man gibt der koranischen Kritik an der Christologe Recht und wertet dadurch möglicherweise den christlichen Glauben ab. Denn wenn der Koran auf Gott zurückgeht, dann kann Gottes kritischer Einspruch nur Anlass für die Revision des eigenen Glaubens sein, nicht aber für eine apologetische Erwiderung. Der Streit um Jesus scheint deshalb geradezu eine Sollbruchstelle für das muslimisch-christliche Miteinander zu sein, und seine Bearbeitung ist eine der vordringlichsten Aufgaben für eine Theologie, die sich ein friedliches Miteinander der Religionen zum Ziel gesetzt hat.

Entnommen aus: Mouhanad Khorchide und Klaus von Stosch "Der andere Prophet. Jesus im Koran", Herder Verlag, Freiburg 2018