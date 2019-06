Reinhard Marx Gedanken zum Tag

Montag, 24. Juni 2019

Wenn ich den großen Garten des Glaubens allein bestellen und gestalten müsste, käme ich vermutlich an kein Ende und ich würde vieles auch nicht entdecken und wüsste mit manchen Pflanzen nicht umzugehen. (…) Deshalb bin ich überzeugt: Glauben kann man nicht allein. Glauben ist ein gemeinsames Abenteuer. Es ist ein Abenteuer, das sich lebenspraktisch bewähren, das sozusagen den Praxistest des Lebens bestehen muss. Aber dazu braucht es eben das Tun des Glaubens und nicht nur das theoretische Nachdenken über den Glauben: Nicht über Gott reden, sondern mit ihm reden. Nicht über die Kirche reden, sondern mit ihr leben. Dann kann sich hoffentlich die Erfahrung einstellen, dass dieser Weg sich in der Theorie und in der Praxis bewährt, dass der gemeinsame Weg im Glauben dem erfüllten Leben dient. In einer solchen Zugangsweise kann ich auch die Dunkelheiten und Verborgenheiten Gottes akzeptieren. Zum Glaubensweg gehört auch auszuhalten, wenn Gott sich scheinbar entzieht und nur noch die Treue zum einmal gegebenen Wort da ist. Vertrauen ist dann alles, was ich habe. Ich merke in diesen Momenten, dass ich auf Gott keinen Anspruch habe. Gerade dann kann ich in der Gemeinschaft des Glaubens immer neu um Stärkung meines Glaubens bitten und dabei erfahren, dass der Glaube vor allem ein Geschenk ist und immer wieder einen neuen Aufbruch erfordert.

Entnommen aus: Reinhard Marx "glaube!", Kösel Verlag, München 2013