Karl Barth Gedanken zum Tag

Freitag, 21. Juni 2019

(…) Die Botschaft von der freien Gnade Gottes bringt es mit sich, dass sie auch die schlafen gegangene Kirche nie allzu lange schlafen lässt. (…) Sie bringt es vor allem mit sich, dass sie, auch in blöder Form ausgerichtet, faktisch plötzlich immer aufs Neue da und dort freie, d.h. bewegliche, demütige, fragende, suchende, bittende, anklopfende Menschen und in diesem Sinn freie Christen zu schaffen pflegt: Christen, die sich allen weltlichen und kirchlichen Verstrickungen und Verklammerungen zum Trotz getrauen, an irgend einem Ort (…), mit dem Anfang anzufangen, als wäre es noch nie geschehen in Lehre, Leben und Ordnung der Kirche und in ihrem Verhältnis zur Welt – den Pfaffen trotzend, den Pharisäern und Schriftgelehrten (...), dann auch dem Zeitgeist in Politik, Gesellschaft und Wissenschaft (…) - im Pflügen eines Neuen voranzugehen und bei diesem Pflügen nicht mehr hinter sich zu blicken. Solange solche freien Christen aufstehen, wird die Kirche auch immer wieder frei werden, wird sie das Recht auf Existenz immer aufs Neue beweisen. Und solche freien Christen werden immer wieder aufstehen, so gewiss die Botschaft von der freien Gnade der Auftrag der Kirche ist, den sie nicht abwerfen und den auch niemand sonst ihr abnehmen kann. Die Botschaft von der freien Gnade Gottes bringt das alles mit sich.

Entnommen aus: Karl Barth "Texte zur Barmer Theologischen Erklärung", mit einer Einleitung von Eberhard Jüngel und einem Editionsbericht herausgegeben von Martin Rohkrämer, Theologischer Verlag, Zürich 2004