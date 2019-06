Heinrich Bedford-Strohm Gedanken zum Tag

Mittwoch, 19. Juni 2019

Der Respekt vor der Würde des Menschen hat tiefe Wurzeln in der jüdisch-christlichen Tradition. Dieser Respekt gründet auf der in der biblischen Schöpfungsgeschichte zum Ausdruck kommenden Überzeugung, dass jeder Mensch einen unendlichen Wert besitzt, der ihm von Gott zugesprochen wird und der ihm deswegen durch niemanden aberkannt werden kann. Er hat nach den schmerzlichen historischen Gewalterfahrungen der letzten Jahrhunderte in den internationalen Rechtstraditionen breiten Konsens gefunden und bleibt doch immer noch so häufig ein erst noch zu erreichendes Ziel. Im Grundgesetz hat er mit dem ersten Satz in Artikel 1 prägende Bedeutung bekommen: "Die Würde des Menschen ist unantastbar". (…) Dass der Mensch geschaffen ist zum Bilde Gottes wie es an der berühmten Stelle in 1.Buch Mose heißt, schärft die Sinne für die Missachtung dieser Grundbestimmung des Menschseins und lenkt den Blick auf diejenigen, bei denen sie besonders auf dem Spiel steht, weil sie besonders verletzlich sind. Flüchtlinge und Migrantinnen, die um Aufnahme ersuchen, gehören ebenso zu diesen Menschen wie diejenigen, die schon länger im Land leben, aber wegen Armut oder sozialer Diskriminierung von der Teilhabe an den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozessen ausgeschlossen sind.

Entnommen aus: Heinrich Bedford-Strohm "Mitgefühl. Ein Plädoyer", Claudius Verlag, München 2016