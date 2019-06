Helmut Zöpfl Gedanken zum Tag

Montag, 17. Juni 2019

Nach einem langen Winter klingt mir am Morgen beim Blick aus dem Fenster das Lied in den Ohren, das ich bei meinem lieben Musiklehrer Gärtner gelernt habe: "Nach grüner Farb mein Herz verlangt".Die grüne Frühlingsfarbe ist zwar noch nicht zu sehen. Aber ich entdecke etwas, was jetzt in Blumengeschäften wieder für ein paar Cent angeboten wird. Eine Hyazinthenzwiebel in einem kleinen Blumentopf. Da gibt es für mich kein halten mehr. Ich besorge mir für zuhause gleich ein paar Exemplare davon und freue mich – Vorfreude gehört ja bekanntlich zu den schönsten Freuden – freue mich, weil ich weiß, dass in ein paar Tagen der Frühling in mein Haus kommen wird mit diesen herrlich bunten und noch dazu so gut riechenden Blüten, die auch zu den Lieblingsblumen meiner Mutter gehörten. Die Hyazinthe ist aber nicht nur ein wunderbarer Frühlingsbote, sie verkörpert auch so etwas wie ein Wunder der Schöpfung. Da ist eine hellbraune Knolle, eine Zwiebel, die in sich unsichtbar einen Teil der Schönheit der Schöpfung birgt und bald erscheinen lassen wird. Die Biologen werden sicher eine wissenschaftliche Antwort haben, welche Metamorphose sich innerhalb kürzester Zeit mit dieser Zwiebel vollbringt. Für mich aber bleibt es ein Wunder, das mich nicht nur stets neu staunen lässt, sondern ein fundamentaler Bestandteil meiner Hoffnung ist: Das Leben ist stärker, das Leben ist gut.

Helmut Zöpfl / unveröffentlichter Text