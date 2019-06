Christoph Breit Gedanken zur Pfingstzeit

Donnerstag, 13. Juni 2019

Als Jugendlicher bedeutete Pfingsten immer Freiheit für mich. Denn ab meinem siebten Lebensjahr habe ich viele Jahre keine Pfingstferien mit meinen Eltern und meiner Schwester Urlaub gemacht, sondern immer mit Jugendgruppen. Zuerst als Teilnehmer und später als Leiter. Zeltlager in Königsdorf, Radtouren durch den Spessart oder nach Wien. Oder große Camps in Italien mit Übernachtungen in Höhlen und Abseilen im Wasserfall. Über die Jahre habe ich mit Pfingsten den Duft von sommerlichen Wiesen und Regenschauern, von Freiheit und Abenteuer verbunden.Das prägt mich auch heute. Und hilft meinem Geist auf die Sprünge. Denn als kirchlicher Jugendarbeiter gehörten immer auch Andachten und Lieder zu unseren Freizeiten. Biblische Geschichten wie Abraham unterm Sternenzelt oder die Worte des Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, habe ich damit erlebten Bildern verbunden. Im Bewusstsein, dass vieles geschenkte Augenblicke waren. Einmal, als zwei Mädchen uns zum Frühstück selbst gebackenen Kuchen gebracht haben. Oder wenn Fahrfehler auf dem Radl ohne große Verletzungen blieben. "Wo Gottes Geist ist, da ist Freiheit" schreibt Paulus an seine Freunde in Korinth. Der Apostel war auch viel unterwegs und könnte ähnliche Erfahrungen gemacht haben auf seinen Reisen kreuz und quer durch den Mittelmeerraum. Mit einem Gott, der uns immer wieder Freiheit schenkt.

Christoph Breit / unveröffentlichter Text