Christoph Breit Gedanken zur Pfingstzeit

Mittwoch, 12. Juni 2019

Wie lange dauert Kindererziehung? Eine Kindergärtnerin sagte uns mal, als unsere Tochter gerade mal acht war: „Das wichtigste haben sie schon geschafft“. Wir dachten zuerst, sie macht einen Scherz. Doch an diesem Gedanken ist was dran. Mit acht, neun Jahren ist eine Art Zwischenstand erreicht und man hat als Eltern seinen Kindern das wesentliche mitgegeben: Vertrauen, Liebe und ein gutes Selbstwertgefühl. Daran zeigt sich dann, ob Kinder selbstständig leben können. Wissen sie, woran sie sich orientieren können? Haben sie Vertrauen zu dir auch in schwierigen Zeiten? Bleibst du Gesprächspartner? Und kann die Liebe auch Entfernungen überbrücken? Wenn das gelingt, sind Kinder groß.In der Pfingstgeschichte müssen die Jünger lernen, Jesus nachzufolgen, ohne ihn leibhaftig bei sich zu haben. „Ich schicke euch einen Beistand“ sagt er. Quasi zur Sicherheit kommt er noch einmal zu ihnen. Durch verschlossene Türen, dorthin, wo sie ängstlich beisammensitzen. Doch erst als die Jünger begreifen, dass sie alles haben, um selbst loszugehen, geschieht das Pfingstwunder. Sie sind groß geworden, wie Kinder. Und sie machen eigene Erfahrungen. Auch mit Gott. Sie stellen sich hin und erzählen von den großen Taten Gottes, verkündigen seine Liebe und leben miteinander im Geist Jesu. Erziehung brauchen sie nun keine mehr, nur das Gebet füreinander. Wie Eltern und Kinder auch.

Christoph Breit / unveröffentlichter Text