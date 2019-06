Christoph Breit Gedanken zur Pfingstzeit

Dienstag, 11. Juni 2019

Jesus sprach vermutlich aramäisch. Seine Jünger auch. Sie verstanden einander, waren mehrere Jahre gemeinsam unterwegs und teilten Freud und Leid des Alltags. Auch alle anderen Frauen und Männer, die Jesus nachfolgten sprachen seine Sprache. Aramäisch eben. Doch erst, als die verloren ging, entstand das Christentum. Die Apostelgeschichte erzählt, dass die Jünger in einem Haus beieinander sind, vom Heiligen Geist erfüllt werden und anfangen, in andern Sprachen zu predigen. Dann, wie durch ein Wunder, verstehen sie die Menschen, die wegen des Geistbrausens zusammengelaufen sind. Menschen aus allen Ländern der damals bekannten Welt. Sie fragen sich: Sind das nicht alles Galiläer, die da reden? Aber wie hören wir sie denn, ein jeder in seiner Muttersprache? Pfingsten ist die Erkenntnis, dass Gott nicht nur eine Sprache spricht. Er bindet sich nicht an eine Sprache oder Nation. Es gibt keinen Gott nur der Aramäer, keinen Gott nur der Griechen oder der Römer. Auch keinen Gott nur der Deutschen. Pfingsten heißt: Der Heilige Geist wirkt, dass wir einander verstehen, auch wenn wir nicht dieselbe Sprache sprechen. Wo das nicht gelingt, bleiben wir alleine, voneinander getrennt. In geistloser Gesellschaft und unfähig zu verstehen, was der andere glaubt. So gesehen beginnt der Glaube immer dann, wenn Menschen miteinander sprechen und sich verstehen. Viele kleine Pfingstfeste.

Christoph Breit / unveröffentlichter Text