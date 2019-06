Benedikt Anzeneder Gedanken zur Pfingstzeit

Wie das Gemälde vom Ballhausschwur möchte Pfingsten uns wieder in Erinnerung rufen: "Frei und gleich an Rechten werden wir Menschen geboren und bleiben es".

Samstag, 08. Juni 2019

Der Franzose Jaques-Louis David malte im Jahre 1791 das Bild "Der Ballhausschwur". Ein wuchtiges Gemälde. Abgebildet sind Mitglieder des Dritten Standes am Vorabend der französischen Revolution: Einfache Bürger aber auch Priester, Ordensleute und Adelige. Ergriffen sind sie von der Idee, dass ihr Stand alleine ausreicht, um die neue französische Nation zu bilden und sie schwören sich gegenseitig, nicht eher auseinanderzugehen, bis sie eine neue Verfassung geschaffen hätten. In dramatischen Gesten ist der Augenblick dieses Schwures festgehalten. Man umarmt sich, reckt beschwörend die Arme. Als ob ein neuer Geist Einzug hielte, wölben sich die Vorhänge an den großen Fenstern wie im Sturm. Jeder der Anwesenden scheint zutiefst ergriffen von der Idee einer neuen Gesellschaftsordnung, die auf Gleichheit und Brüderlichkeit aufbaut. Ganz bewusst schafft der Maler damit eine Parallele zum Pfingstereignis. Auch hier wurden sich die Jünger bewusst, dass der Geist Jesu eine neue Ordnung aufbauen will: Reiche beginnen zu teilen, Mächtige werden sich ihrer Verantwortung bewusst und Verfeindete entdecken die Versöhnung. Und wie das Gemälde vom Ballhausschwur möchte Pfingsten uns wieder in Erinnerung rufen: "Frei und gleich an Rechten werden wir Menschen geboren und bleiben es".

Benedikt Anzeneder / unveröffentlichter Text