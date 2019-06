Benedikt Anzeneder Gedanken zur Pfingstzeit

Freitag, 07. Juni 2019

"In Lichter der Großstadt" - einem der berühmten Stummfilme Charly Chaplins - hat er sich als Stadtstreicher in eine junge Frau verliebt. Sie verkauft Papierblumen auf der Straße und hält sich und ihre Großmutter damit gerade so über Wasser. Noch zu allem Übel ist sie blind. Der verliebte Charly kann ihr zunächst auch nicht helfen. Doch dann lernt er einen Reichen kennen und ermöglicht ihr eine Augenoperation. Durch einen Zufall glaubt die Blinde bis dahin, Charly sei ebenfalls ein Reicher. Doch der schämt sich seiner Armut und taucht wieder unter, bevor die junge Frau ihn richtig sehen kann. Nach einem Jahr kommt er zufällig an einem Blumengeschäft vorbei. Durch die Scheibe sieht er drinnen seine geliebte Blumenverkäuferin wieder. "Bist du es?", fragt sie ihn. Er nickt - voller Glück aber auch voller Angst, ob sie ihn, den armen Stadtstreicher, noch lieben wird. Natürlich tut sie´s und den Zuschauern stehen vor Rührung die Tränen in den Augen. Im übertragenen Sinne ereignet sich an Pfingsten ähnliches. Die Jünger und Jüngerinnen sind zunächst vor Angst blind. Doch dann geschieht etwas Geheimnisvolles. Sie erkennen, dass Jesus auf ganz andere, neue Weise unter ihnen zugegen ist: In der Gestalt von Brot und Wein. Pfingsten, das Fest, an dem auch uns klar werden kann: Das Leben findet immer wieder einen neuen Anfang. Und sei es, dass ein Stadtstreicher die Liebe seines Lebens findet.

Benedikt Anzeneder / unveröffentlichter Text