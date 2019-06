Benedikt Anzeneder Gedanken zur Pfingstzeit

Donnerstag, 06. Juni 2019

Ich stehe an der Tankstelle. Welches Benzin nehme ich? Das etwas billigere mit dem Zusatz von Ethanol also E10 oder das teurere Super normal? Ethanol wird aus nachwachsenden Rohstoffen wie Zuckerrohr gewonnen. Prima. Ökologisch sinnvoll. Aber so einfach ist es nicht. Denn der Anbau von Zuckerrohr z.B. in Brasilien ist lukrativer als der Anbau von Grundnahrungsmitteln, wie z.B. Bohnen. Folge 1: Es werden weniger Grundnahrungsmittel angebaut, was ihren Preis in die Höhe treibt. Folge 2: Arme Bevölkerungsschichten können sich dann immer weniger davon leisten. D.h., wenn ich E10 tanke, vergrößere ich diese Problematik. Und E10 ist nur ein Beispiel, wie wir in problematische Strukturen verstrickt sind. Stellt sich die Frage, aus welchem Geist leben wir? Ist es der Ungeist, der globale Probleme verschärft, oder der Geist, der gerechte Strukturen unterstützt? Vielleicht ist das Pfingstfest der richtige Zeitpunkt sich genau das zu fragen. An Pfingsten feiern Christen, dass genau dieser Geist uns zugesagt ist. Dieser Geist, aus dem Jesus von Nazaret lebte, sich Außenseitern zuwandte. Dieser Geist Gottes, mit dem er gerechtere, friedlichere Strukturen schaffen wollte. Pfingsten, eine Einladung sich genau auf diesen Geist zu besinnen. Egal ob an der Tankstelle oder beim nächsten Einkauf im Bioladen.

Benedikt Anzeneder / unveröffentlichter Text