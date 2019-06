Benedikt Anzeneder Gedanken zur Pfingstzeit

Mittwoch, 05. Juni 2019

Er ist einer der reichsten Männer Deutschlands. Dietmar Hopp, früherer Chef des IT-Unternehmens SAP. Aber nicht nur das. Zu 96% gehört ihm der Fußball-Bundesliga-Verein TSG Hoffenheim. Hopp war in früheren Jahren ein begeisterter Amateur-Fußballspieler bei der TSG als diese noch Bezirksliga spielte. Eine Niederlage in einem entscheidenden Spiel allerdings wurmte ihn sehr. Da er bereits viel Geld durch sein IT-Unternehmen besaß, beschloss er bessere Trainer und Spieler zu engagieren. Der Erfolg gab ihm recht. Innerhalb von wenigen Jahren schaffte die TSG Hoffenheim den Aufstieg in die Bundesliga. Aus kleinsten Anfängen wird etwas ganz Großes. Im übertragenen Sinn feiern wir an Pfingsten genau das. Aus der kleinen judenchristlichen Gemeinde wird eine große, weltweite Gemeinschaft, die Kirche. Unter den Weltreligionen spielt sie sozusagen in der ersten Liga. Wie konnte es dazu kommen? Soziologen vermuten, dass es vor allem die Frauen waren, die das Christentum attraktiv fanden. Der neue Glaube brachte ihnen neue Rechte. In christlichen Gemeinden konnten Frauen Führungspositionen übernehmen. In der Familie waren sie nicht mehr der Bevormundung des Ehemannes ausgesetzt. Mehr Würde und mehr Sicherheit für sie waren die Folge. Und da die Frauen die Kindererziehung besorgten, wurden auch immer mehr Kinder christlich erzogen. Aus kleinsten Anfängen wird etwas ganz Großes. Vielleicht haben Sie ja schon mal ähnliches erlebt. Das Pfingstfest ist ein Anlass genau das zu feiern.

Benedikt Anzeneder / unveröffentlichter Text