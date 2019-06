Benedikt Anzeneder Gedanken zur Pfingstzeit

Dienstag, 04. Juni 2019

Sie ist Anfang 20, hat gerade eine Weltreise hinter sich und jetzt das. Der im Familienbesitz befindliche Dorfladen soll es sein. Mit viel Schwung und Elan übernimmt sie ihn, verändert das Konzept auf regionale Produkte, baut die Ladentheke auf die andere Seite, modernisiert. Die Folge: Der Dorfladen wird wieder Zentrum des Ortes. Die Leute kommen gerne, ratschen, tauschen Neuigkeiten aus und erfreuen sich an den frischen und vielfältigen Produkten. Man muss einfach auch mal Mut haben, sagt die junge Frau in einem Interview. Einen Mut, den die Jüngerinnen und Jünger der kleinen judenchristlichen Gemeinde an Pfingsten auch bekommen. Der Evangelist Lukas erzählt, wie sie in einem Haus zunächst Fenster und Türen verrammeln aus Angst vor Verfolgung und aus Trauer über den Tod ihres Rabbi Jesus von Nazareth. Aber dann kommt der Mut. Lukas malt ihn in Form von Feuerzungen. Die Jüngerinnen und Jünger scheinen wie inspiriert, befeuert, begeistert von der neuen Idee, dass dieses Haus, in dem sie gerade noch furchtsam gesessen sind, mit einem neuen Geist erfüllt ist. Sie öffnen Fenster und Türen. Und wie bei dem Dorfladen der jungen Frau, wird ihre Gemeinde zu einem neuen Zentrum des Ortes, ja, der damaligen antiken Gesellschaft. Das neue Sortiment im Angebot heißt nun Gleichheit, Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit, fairer Umgang mit anders Denkenden. Eine Offenheit im Geiste Jesu, die es so noch nicht gegeben hat. Und das Beste an diesem Sortiment - es ist auch heute noch aktuell und kennt kein Verfallsdatum.

Benedikt Anzeneder / unveröffentlichter Text