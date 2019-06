Reinhart Schultz Gedanken zum Tag

Samstag, 01. Juni 2019

Mit Geld kann man in einer arbeitsteiligen Wirtschaft alle lebensnotwendigen Güter und vieles mehr kaufen. Man ist sich einig, dass der Wert des Geldes auf dem Vertrauen in die Kaufkraft beruht, die täglich erlebt und auch in Zukunft erwartet wird. Aber wer garantiert dafür, dass reale Waren und Dienstleistungen gegen Geld im Angebot sind? Politik und Zentralbanken haben einen wichtigen Anteil am Vertrauen in den Geldwert. Aber sie administrieren nur. Die wahren Garanten für den Geldwert sind die Menschen, die durch ihre Arbeit in der Realwirtschaft die materiellen Grundlagen für Lebensqualität schaffen. Finanzmarkttheorie und Finanzwirtschaft sind vor Jahrzehnten angetreten, die Effizienz der Realwirtschaft beim Einsatz wirtschaftlicher Ressourcen zu verbessern. Inzwischen übersteigt das von der Finanzwirtschaft bewegte Geldvolumen jenes der Realwirtschaft bei Weitem. Damit wird die finanztechnische Effizienz mit ihrem verengten Blick auf Geld und Zeit zum Hauptanliegen des globalen Wirtschaftsgeschehens. Die Finanzmärkte verlassen sich dabei ganz fest auf die wirklichen Garanten des Geldwertes, nämlich auf die in der realen Welt lebenden und arbeitenden Menschen mit der ganzen Vielfalt ihrer Fähigkeiten, Ideen und Wünsche.

Reinhart Schultz / unveröffentlichter Text