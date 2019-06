Benedikt Anzeneder Gedanken zur Pfingstzeit

Montag, 03. Juni 2019

Er hat ein bewegtes Leben und ein bewegtes Schicksal. Der Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil. Bis zu seinem siebenten Lebensjahr sprach er nämlich kein Wort. Seine Mutter hatte vor ihm vier Söhne bereits durch tragische Umstände verloren. Schicksalsschläge, die ihr im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache raubten. Durch diesen Verlust war der kleine Franz Joseph - als einzig verbliebenes Kind - sehr an seine Mutter gebunden. Die wachte über ihn wie über ihren Augapfel und er - ihre Not spürend - wachte in gewisser Weise über sie. In seinem Buch "Erfindung des Lebens" beschreibt Ortheil auf bewegende Art und Weise, wie er und seine Mutter dann doch ihre Sprache wiederfinden. Ein ähnliches Phänomen erleben die Jüngerinnen und Jünger vor dem Pfingstfest. Auch sie sind stumm geworden. Der Tod ihres Rabbis, Jesus von Nazareth, hat sie in eine tiefe Krise gestürzt. Wie soll es weitergehen? Ja geht es überhaupt weiter? In der Beschreibung des Pfingstfestes malt der Evangelist Lukas als Autor ein fulminantes Bild. In die lähmende Stummheit fährt der Geist Gottes mit Brausen und Feuer. Symbolbilder, die die Gegenwart Gottes anzeigen. Das Heilige, das Heilende mitten unter ihnen. Pfingsten, das Fest, an dem die Jünger ihre Sprache wiederfinden und fähig werden, aller Welt von Jesu befreiender Botschaft zu erzählen. So wie Hanns-Josef Ortheil seine große Befreiung später als Schriftsteller erlebt, erleben die Jünger die Sprache des Glaubens. So kann das im Leben manchmal sein: Aus einer tiefen Krise wächst etwas Einzigartiges.

Benedikt Anzeneder / unveröffentlichter Text