Jürgen Moltmann Gedanken zum Tag

Montag, 27. Mai 2019

Heute haben wir es mit einer Dialoginflation zu tun. Man will mit jedem und möglichst allen "ins Gespräch kommen". Theologie muss relational und kommunikativ sein. Der Gegenstand, über den wir sprechen, ist nicht so wichtig, die Beziehung, die wir im Dialog eingehen, ist wichtiger. Der Dialog unserer Tage dient nicht der Wahrheit, sondern der Gemeinschaft. Diese gemeinschaftssuchenden Dialoge gehen von einer Kirchengemeinschaft zur anderen, von einer Religionsgemeinschaft zur anderen. Zugleich entstehen wahrheitssuchende Dispute in allen Kirchen und in allen Religionen zwischen Konservativen und Progressiven, zwischen Fundamentalisten und Modernisten. Warum sind die gemeinschaftssuchenden Dialoge und die wahrheitssuchenden Dispute getrennt? Warum gehen Gemeinschaft und Wahrheit nicht zusammen? In der Reformationszeit gab es öffentliche theologische Disputationen, danach entschied der Magistrat einer Stadt oder der Fürst des Landes über den neuen oder den alten Glauben, meistens für den neuen Glauben. (…). Nur in modernen "Dialogen" gibt es kein Ziel, der Weg ist Ziel genug, und in modernen TV-Talkshows redet jede und jeder aneinander vorbei, fällt ins Wort oder hält das Wort möglichst lange fest. Ein Ergebnis ist nicht beabsichtigt.

Entnommen aus: Jürgen Moltmann "Christliche Erneuerung in schwierigen Zeiten", Claudius Verlag, München 2019