Uwe Böschemeyer Gedanken zum Tag

Freitag, 31. Mai 2019

Was ist Freiheit? Mehr als ein Wort. Sie ist etwas Prickelndes, Hellmachendes, Heilmachendes, Erfreuendes, Weitendes, Kraftvolles, Stärkendes, Gefühlvolles, etwas besonders Menschliches. Freiheit ist die in jedem Menschen vorhandene Möglichkeit, sich innerhalb gewisser Grenzen frei zu verhalten. Freiheit ist - wie zum Beispiel auch die Liebe, die Verantwortung, der Glaube, die Hoffnung, der Mut, die Lebensbejahung, wie alle spezifisch humanen Werte - ein Existenzial, etwas, das originär zu jedem Menschen gehört, also nicht erst erworben wird. Wir können sie vernachlässigen, verleugnen, verdrängen. Wir können sie übersehen, missachten und aufhören, sie zu suchen. Wir können sie mit der Schärfe unserer Gedanken als Illusion beschreiben. Wir können sie verkapselt tief im Unbewussten liegen lassen. Doch die Möglichkeit, sie zu finden, wiederzufinden, zu entdecken, sie zu leben, bleibt in uns, solange wir leben. Freiheit ist kein Trieb. Sie stellt sich nicht von selbst ein. Man muss sie suchen, sich auf sie besinnen, sie empfinden, fühlen, ergreifen, sich für sie öffnen. Denn frei werden wir nur dann, wenn wir uns auf das ausrichten, was wir wollen.

Entnommen aus: Uwe Böschemeyer "Von den hellen Farben der Seele. Wie wir lernen, aus uns selbst heraus zu leben", Ecowin Verlag, Wals bei Salzburg 2018