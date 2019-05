Julian Sleigh Gedanken zum Tag

Mittwoch, 29. Mai 2019

Miteinander in Beziehung zu treten, ist nicht nur ein künstlerischer Akt, es ist eine Disziplin. Es bedarf der Schaffung eines angemessenen Raumes zwischen dir und dem anderen, einem Raum, den beide aus freien Stücken betreten, gerne aufsuchen und teilen können. Aber es verlangt auch danach, sich so zu verhalten, dass man dem anderen seine Freiheit gewährt, oder besser noch, sein Gefühl der Freiheit verstärkt. Du kannst andere nicht dazu zwingen, mit dir in Beziehung zu treten. Du kannst ihnen nur den Raum anbieten, ihnen das Angebot machen, diesen zu nutzen, und darauf hoffen, dass sich Verständnis füreinander und Wärme zwischen euch entwickeln werden. Nur ein Eremit kann in Abgeschlossenheit leben, und doch braucht jeder Mensch seinen eigenen Raum: eine sichere Basis, wo er der Herr des Hauses ist. Dieser Raum kann klein sein, mit kaum erkennbaren Begrenzungen, aber man muss deutlich merken, dass dieser Raum allein ihm gehört. Wie oft dringen wir in den Raum eines anderen ein. Wir meinen es gut, wir suchen Kontakt und wir wollen helfen. Und doch sind wir Eindringlinge. Wir vergessen anzuklopfen und abzuwarten, bis "Herein!" gerufen wird. Wir ignorieren die Tatsache, dass der Raum nicht uns oder der Welt gehört, sondern allein dieser betreffenden Person.

Entnommen aus: Julian Sleigh "Freunde und Liebende. Balance in jeder Beziehung", Urachhaus Verlag, Stuttgart 2018 (E-Book, Kap. 'Das Wunder der Seele')