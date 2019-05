Ruediger Schache Gedanken zum Tag

Dienstag, 28. Mai 2019

Die Frage nach dem Sinn des eigenen Lebens ist für viele Menschen eine wirklich übermächtige Frage. Denn woher soll man die Antwort wissen? Besonders, wo doch jedes Leben so individuell ist, von derart unterschiedlichen Erlebnissen, Erkenntnissen und Überzeugungen geprägt? Eine Stelle kann Ihnen den Sinn nennen: Ihre Seele. Und die lebt in Ihrem Herzen. Wenn Sie sich mit Ihrem Herzen verbunden haben oder nach dem Herzen leben, werden Sie feststellen: Die Frage verschwindet. Wenn Sie Kunst erschaffen oder sie erleben, und Ihr Herz ist berührt, verschwindet die Frage. Wenn Musik Sie erfüllt, verschwindet die Frage. Wenn Schönheit Ihr Herz berührt, verschwindet die Frage. Wenn Sie Liebe spüren, löst sich die Frage nach dem Sinn ebenfalls auf. Plötzlich wissen Sie es. Sie spüren es in jeder Zelle, weil der Sinn auf einmal in Ihnen ist. Nicht in Form von Worten mit einer bestimmten Aussage oder Anweisung. Das Leben selbst mit seiner Idee für den nächsten lebendigen Schritt durchströmt über Ihr mit allem verbundenes Herz jede Ihrer Zellen. Und dies so deutlich, dass Sie hier und jetzt mit allem eins sind. Genau diesen Zustand nennt man "Liebe". Das ist auch der Grund, warum Liebe dem Herzen zugeordnet wird.

Entnommen aus: Ruediger Schache "Herz über Kopf. Entdecke deinen wahren inneren Kompass", Goldmann Verlag, München 2018