Ina Schmitt Gedanken zum Tag

Samstag, 25. Mai 2019

Wandern auf dem Jakobsweg: von Speyer bis zum Bahnhof Landstuhl, einem Teil des nördlichen Pfälzer Jakobsweges. Schon die vier Tage Wandern in eine Richtung zeigten mir, dass Wandern wie das eigentliche Leben ist. Mal führt der Weg durch die (Rhein-)Ebene, mal musst du dich anstrengen, um den Gipfel oder die Unterkunft zu erreichen. Du wirst belohnt durch wunderbare Ausblicke. Dann geht es leichten Fußes ins Tal, und bald ist der nächste Berg zu bewältigen. Es begegnen dir besondere Menschen, du erlebst Unvorhergesehenes. Mal musst du weinen, mal lachst du im Nachhinein über Dinge, an denen du dich früher festgebissen hättest. Sich bewusst auf den Jakobsweg zu begeben, bedeutet, dass die Erfahrungen, die du auf diesem Weg machst, für dich Bedeutung haben: Das können deine Erlebnisse sein, aber auch die Auseinandersetzung mit deiner Gefühls- und Gedankenwelt. Diese Erfahrungen sind interpretierbar - für dich. Vieles, was du schon erlebt hast, klärt sich auf dem Weg. Wer sich auf den Jakobsweg begibt, geht in eine Richtung - und nicht zurück. Bei einer Rundwanderung bist du hinterher zwar auch nicht mehr derselbe Mensch wie zu Beginn. Aber eine echte Überlandwanderung versinnbildlicht noch deutlicher, dass du das vergangene Leben Schritt für Schritt hinter dir gelassen hast - in Dankbarkeit.

Entnommen aus: Ina Schmitt "Die heilsame Kraft des Waldes. Die Sinne öffnen, Energie schöpfen, zu sich selbst finden", Integral Verlag, München 2018