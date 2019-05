Anselm Grün Gedanken zum Tag

Freitag, 24. Mai 2019

Immer wieder kommt es vor, dass zwei Menschen, die mit großer Liebe und Hoffnung einen gemeinsamen Weg begonnen haben, auf einmal erkennen, dass ihr Weg nicht weitergeht. Meist ist es das Ende eines sehr schmerzlichen Prozesses. Es macht mich immer traurig, wenn ich erkenne, wie sehr Betroffene darunter leiden. Ich versuche dann, nicht zu bewerten. Das steht mir auch nicht zu. Ich versuche nur, die Ehepartner zu ermutigen, ob es nicht doch noch etwas gibt, was sie verbindet, ob es nicht möglich ist, eine Zeit lang nebeneinander zu leben, in der Hoffnung, dass es ein neues Miteinander gibt. Aber manchmal muss ich einfach akzeptieren, dass der gemeinsame Weg nicht mehr weitergeht, dass die Beziehung zu Ende ist. Wenn ich dann Menschen in dieser Krise begleite, so sind mir einige Schritte wichtig, die die Partner gehen sollen. Der erste Schritt ist, zu betrauern, dass die Beziehung zu Ende ist. Betrauern bedeutet, durch den Schmerz hindurchgehen, dass mein Lebenstraum, auf den ich so große Hoffnung gesetzt habe, zerbrochen ist. (…) Oft fühlt sich dann einer der beiden Partner als Opfer, aus dem Gefühl heraus: Der andere hat mir das angetan. Wenn ich in einer solchen Haltung verharre, dann bleibe ich immer im Schmerz stecken. (…) Aber, wenn ich den Abschied betrauere, komme ich durch den Schmerz hindurch in Berührung mit mir selbst, mit meiner eigenen Kraft, mit meiner eigenen Identität.

Entnommen aus: Anselm Grün "Wenn man nicht mehr weiterweiß. Spirituelle Impulse für einen Neuanfang", Herder Verlag, Freiburg 2018